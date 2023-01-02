Libya Başbakanı Dibeybe, Akile Salih ile Halid el-Mişri'yi sorumlu tuttu

Libya Panorama televizyonunun Twitter hesabında yer alan habere göre, Dibeybe, başkent Trablus'taki Bakanlar Kurulu toplantısında ülkedeki gelişmelere ilişkin konuştu.

Dibeybe, Mişri ile Salih'in sorumluluklarından kaçarak halkı seçim hakkından mahrum bıraktığını, bu nedenle Libyalıların hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Ulusal Birlik Hükümeti ile Ulusal Seçim Komisyonunun, seçimlere hazır olduğunu kaydeden Dibeybe, 2023'ün sivil toplum kuruluşları ile sektörlerin birleşeceği bir yıl olacağını dile getirdi.

- SEÇİM ÇIKMAZI

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve Meclis seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathiliy'in geçen yıl seçimlerin anayasal temelinin bir an önce tamamlanması için ilgili kurumlara yaptığı çağrılardan sonuç alınamamıştı.