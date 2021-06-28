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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe'den Fas'a çağrı: Destek olun

Libya Başbakanı Abduhamid Dibeybe, resmi ziyaret kapsamında geldiği Fas'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Meliki ile Rabat'ta bir araya geldi.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 15:00 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 15:02
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Fas yerel basınında yer alan haberde, görüşmede Dibeybe'nin Libya'da yapılacak seçim hazırlıkları konusunda Fas'ı destek vermeye davet ettiği kaydedildi.

Haberde, Dibeybe'nin ülkesinde aralık ayında yapılması planlanan seçimler için yapılacak hazırlıklarda Rabat hükümetinden katılım ve desteklerini beklediğini ifade ettiğine değinildi.

Yaklaşan seçimlerde tek hedefin Libya'nın yönetimini yeniden Libyalılara bırakmak olduğunu belirten Dibeybe'nin, istikrarın sağlanması için ülkede bölünmüş halde bulunan 80 kurumu 3 ay içerisinde birleştirmeye çalışacaklarını vurguladığı aktarıldı.

Dibeybe'nin, Libya'daki geçici hükümetin 10 yıldan fazla süredir devam eden sağlık, bankacılık ve enerji gibi sorunları miras aldığını vurguladığına yer verildi.

Haberde Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Meliki'nin ise görüşmede, Libya sorununun çözümünün dışarıda değil ülkenin içinden bulunacağını ifade ettiği ve bu nedenle Fas'ın Libyalıların kendi arasındaki diyaloğu her zaman desteklediğini söylediği kaydedildi.

Mağrib ülkelerinin istikrar ve güvenliğinde Libya'nın büyük bir parça olduğunu dile getiren Meliki'nin, Libya sorununun çözümünde Fas'ın masada kalmaya devam edeceğini yinelediği belirtildi.

Libya'daki seçimleri değerlendiren Meliki'nin, ulusal uzlaşının ülkedeki sorunun çözümü için tek anahtar olduğunu söylediği ifade edildi.

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