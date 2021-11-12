Libya Başbakanı Dibeybe: Seçim yasası uzlaşıya dayalı şekilde düzenlenmeli

AA 12 Kasım 2021 Cuma 21:10 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 21:11

Dibeybe, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Libya'daki siyasi ve güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya krizine barışçıl çözüm için çabalayan tüm uluslararası girişimleri takdirle karşıladıklarını ancak, istikrarın sağlanması için ulusal girişimlerin temel oluşturduğunu söyledi.

Dibeybe, "Ulusal girişimlerin sahiplenilmesi ve devletin ülke topraklarının tümünde egemenlik kurmasının, Libya halkı ve yönetiminin elinde olması dışında bir alternatif olamaz." dedi.

- Paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların ayrılması

Libya'nın geleceğini kendisinin belirleyeceğine vurgu yapan Dibeybe, "Paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların Libya'dan çıkarılması için 5+5 Ortak Askeri Komitesi'ne lojistik ve finansal gereksinimleri için desteğimizi teyit ediyoruz." diye konuştu.

Libya Başbakanı, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların çıkarılmasının, "Libya devletinin doğrudan denetimi altında, tümünü kapsayacak şekilde ve eşzamanlı olması ve bu konuda herhangi bir müzakere masasının Libya hükümetinin mevcudiyeti altında gerçekleşmesinin zorunlu olduğunu" kaydetti.

- Konferansa katılan ülkelerden "seçim yasası" için destek istedi

Dibeybe, "Libya halkının, Libyalı yasama organlarından, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimleri yasasını uzlaşıya dayalı bir şekilde düzenlemelerini beklediğini" belirterek, konferansa katılan ülkelerden bu konuda destek istedi.

Seçim sonuçlarının tüm Libyalı ve uluslararası taraflarca kabul edilmesi ve saygı gösterilmesi için somut garantiler ortaya konmasının önemini de vurgulayan Dibeybe, "seçimlerin sonuçlarını engelleyen veya reddedenlere istisnasız yaptırım uygulanması için açık kriterler belirlenmesi gerektiğini" dile getirdi.

- Uluslararası Libya Konferansı

Fransa, Almanya ve İtalya'nın eş başkanlığında Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'na, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Afrika ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) ve Katar'ın bulunduğu 30 ülke ve 6 uluslararası kuruluştan üst düzey yetkililer katıldı.

Türkiye'yi konferansta Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de toplantıya video konferansla katıldı.