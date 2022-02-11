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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe siyasi krizi çözmek için yeni seçim kanunu sözü verdi

Libya Başbakanı Abdulhamid el-Dibeybe, ülkedeki siyasi krizi çözmek için yeni seçim kanunu hazırlama sözü verdi.

Reuters11 Şubat 2022 Cuma 09:36 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 09:36
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Libya'da genel seçimlerin Aralık'ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak parlamentodaki fraksiyonlar ve devlet kurumları arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle seçimler oylama başlamadan birkaç gün önce iptal edildi. Seçimlerin iptali halk arasında öfke yarattı.

Ülkede siyasi kriz dün doğu merkezli parlamentonun fethi Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak seçmesinin ardından daha da derinleşti.

Şu an görevde bulunan başbakan Abdülhamid el-Dibeybe, parlamentonun kendisini görevden alma girişimini tanımadığını, hükümetinin görevde olduğunu ve istifa etmeyeceğini söylemişti.

İddialara göre kendisine dün suikast girişiminde bulunulan ve bu girişiminden sağ kurtulan el-Dibeybe, Libya Al Ahrar TV'ye bugün yaptığı açıklamada seçim kanunu tasarısının Temsilciler Meclisi'ne sunulacağını ve daha sonra onay için başkanlık konseyine gönderileceğini açıkladı.

Dibeybe, "Parlamento'nun yeni hükümeti seçmesi Trablus'a yine zor kullanarak girmeyi denemek için atılmış bir adımdır" dedi.

NATO'nun 2011'de Muammar Kaddafi'ye karşı ayaklanmayı desteklemesinden bu yana geçen 10 yılda çok kısa bir süre barışın hakim olduğu Libya, 2014 seçimlerinin ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ve ülkenin doğusundaki Halife Haftar komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında bölünmüş durumda. Seçimlerle ülkede tekrar birlik sağlanması amaçlanıyordu.

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