İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2021 Cumartesi / 15 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,2851
  • EURO
    12,7504
  • ALTIN
    668.248
  • BIST100
    1737.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden diktatörlüğe dönülemeyeceğini düşünüyor
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden diktatörlüğe dönülemeyeceğini düşünüyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerle ilgili, halkın 'diktatörlükten uzak duracak bilince sahip' olduğunu belirtti.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 18:17 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 18:17
ABONE OL

Ülkenin batısındaki Zuvara kentine bakanlarla ziyarette bulunan Başbakan Dibeybe, şehrin ileri gelenleriyle görüştü.

Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Dibeybe, "Bugün halk, monarşi ve diktatörlükten uzak duracak bilince sahip. Anneler, çocuklarının, tiranlığın ve diktatörlüğün önünü açacak bir savaşın kurbanı olmasını kabul etmez." dedi.

Vatanın kinle inşa edilemeyeceğini söyleyen Dibeybe, "Libyalılar, geçmişin yüklerinden kurtularak bir gelecek inşa edebilir." diye konuştu.

- Libya'da başkanlık seçimleri

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, dün yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık seçimi için başvuran aday sayısının 23'e ulaştığını bildirmişti.

24 Aralık'ta düzenlenecek seçimler için, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa adaylık başvurusunda bulunmuş, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de aday olacağını açıklamıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ilerleyen günlerde adaylığını açıklamasının beklendiği seçim için başvuru süresi 22 Kasım'da sona erecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.