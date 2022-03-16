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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe'den petrol çağrısı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, uluslararası açığın kapatılmasına katkıda bulunulması için OPEC ülkelerine petrol arzını artırmaları çağrısında bulundu.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 17:54 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:54
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Dibeybe sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) kısa vadede üretim oranlarını artırmak için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Dibeybe açıklamasında, "uluslararası açığın kapatılmasına katkı sağlanması ve enerji kriziyle yüzleşilmesi için" OPEC ülkelerine petrol arzını artırmaları çağrısı yaptı.

NOC'dan 7 Mart'ta yapılan açıklamada da, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki üretimin 3 günlük kesintinin ardından tekrar başladığı kaydedilmişti.

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