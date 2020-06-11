Libya Başbakanı Serrac, İngiltere ve Almanya'nın Trablus büyükelçileriyle görüştü

AA 11 Haziran 2020 Perşembe 20:47 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 20:47

Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Nicholas Hopton ile telefonda görüştü.

Başbakan Serrac ile İngiliz Büyükelçi Hopton, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Libya'daki yeni askeri ve siyasi gelişmeler, Berlin Konferansı'nda alınan kararların hayata geçirilme yolları ve Libya'nın iç işlerine yabancı müdahelesinin durdurulması konularını ele aldı.

Serrac ayrıca Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza'yı kabul etti.

Libya'daki yeni askeri ve siyasi gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Alman Büyükelçi Owcza, Berlin Konferansı kararlarının hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çekerken, Serrac da Libya hükümetinin söz konusu konferansta alınan kararlara bağlı olduğunu ifade etti.

Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferans, ülkede kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla yürütülen önemli uluslararası girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Almanya'nın BM ile düzenlediği konferansa BMGK daimi üye ülkeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin'in yanı sıra Türkiye, İtalya, Cezayir, Mısır, BAE ile BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nden temsilciler katılmıştı. Konferansa katılan Serrac ve Halife Hafter karşı karşıya gelmemişti.



Hafter, Libya'da ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve BM'nin silah ambargosuna uymaları çağrısında bulunulan Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesini imzalamamıştı. Hafter milisleri konferanstan sadece bir gün sonra da Trablus'u bombalamıştı.