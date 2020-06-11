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Dünya

Libya Başbakanı Serrac, komutanlarla askeri gelişmeleri görüştü

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, komutanlarla bir araya gelerek, askeri operasyonlarda gelinen son noktayı görüştü.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 07:06 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 07:07
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Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Serrac'ın, Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın yanı sıra Batı, Trablus ve Orta askeri bölgeleri ile Sirte ve El-Cufra operasyon birimi komutanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, askeri operasyonlarda gelinen nokta, siviller ile özel ve kamu kurumlarının korunması için alınan önlemler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerdeki durum ile buralarda güvenlikle ilgili alınan tedbirler masaya yatırıldı.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

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