Libya Başbakanı, uluslararası camianın ortak açıklamasını kendi planıyla uyumlu buldu

AA 5 Mart 2022 Cumartesi 02:20 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 02:21

Dibeybe, Twitter hesabından, dün ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Libyalı taraflara "şiddetten ve istikrarı baltalayan eylemlerden uzak durma" çağrısı yaptığı ortak yazılı açıklamayı değerlendirdi.

Başbakan Dibeybe, açıklamasında, "Beş ülkenin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın, Libya'da seçimlere gidilmesini önceleyen çağrısıyla paralellik arz eden açıklamasını takip ettik." ifadesini kullandı.

Dibeybe, söz konusu açıklamanın, başkanlığını yaptığı hükümetin, haziranda seçimlere gitme planına da uygun düştüğünü kaydetti.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Libyalı taraflara "şiddetten ve istikrarı baltalayan eylemlerden uzak durma, ülkeyi en kısa sürede seçimlere taşıyacak ve üzerinde uzlaşma sağlanmış bir anayasal zemin oluşturma" çağrısı yapmıştı.

BM Libya Özel Danışmanı Williams da dün ülkeyi seçimlere götürecek anayasal zemini belirlemek üzere bir komite kurulmasını istemiş ve bunun için Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi'ne altışar temsilci seçme çağrısında bulunmuştu.

Dibeybe de 21 Şubat'ta "Emanetin halka teslimi" isimli bir plan kapsamında parlamento seçimlerinin haziran ayında yapılacağını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.