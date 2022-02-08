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Dünya

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'den 'ulusal uzlaşı' çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, 'Libya'da krizi tüm düzeylerde sonlandırmanın tek parolası ulusal uzlaşıdır.' dedi.

AA8 Şubat 2022 Salı 01:39 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 01:39
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Menfi, yaptığı açıklamada, Libya'da herhangi bir siyasi çalışmanın ulusal çıkarları gözetmesi ve elde edilen kazanımları tehdit etmemesi gerektiğini kaydetti.

Muhammed el-Menfi, "Libya'da krizi tüm düzeylerde sonlandırmanın tek parolası ulusal uzlaşıdır." ifadesini kullandı.

Eylül 2021'de ülkede kapsamlı bir ulusal uzlaşı projesinin resmen başlatıldığı duyurulmuştu.

- Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

  • libya
  • Muhammed el-Menfi
  • uzlaşı

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