Libya Başkanlık Konseyi: Seçimlerin hukuki altyapısı konusunda siyasi tıkanıklık var

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:28 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:29

Lafi, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin başkent Trablus'ta basın açıklaması yaptı.

Temsilciler Meclisinin (TM) çıkardığı iki ayrı seçim kanununa ilişkin "çok fazla belirsizlik" olduğunu söyleyen Lafi, "Seçim kanunları ve hukuki altyapı konusunda gerçek bir siyasi tıkanıklık var." diye konuştu.

Tarafları mutabakata çağıran Lafi, "Seçimlerin bütünlüğünü sağlamak için siyasi taraflar arasında bir uzlaşıya varılması gerekiyor." dedi.

- DEVLET YÜKSEK KONSEYİ: SEÇİM YASASININ HAZIRLANMASINA ORTAK OLMA HAKKIMIZI SAVUNUYORUZ

Öte yandan ülkede TM ile birlikte bir diğer yasama organı olan Devlet Yüksek Konseyi (DYK), seçim yasasının hazırlanması sürecinde DYK'nin de yetkisi olduğunu açıkladı.

DYK Başkanı Halid el-Mişri, Meclisin bugünkü oturumunda yaptığı açıklamada, TM'nin başkanlık ve parlamento seçimleri kanunlarının Libya Siyasi Anlaşması (Suheyrat) ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olarak çıkarıldığına işaret etti.

Mişri, "Bu yüzden DYK olarak, seçimle ilgili tüm yasaların hazırlanması ve Libya Anayasası'nın referanduma götürülmesi süreçlerine ortak olma hakkımızı savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- TM'DEN TARTIŞMALI SEÇİM ADIMLARI

Libya'da seçimler için zaman daralırken, TM ve DYK'den oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı bu kanun DYK tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir diğer kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumunun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.