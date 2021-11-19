Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri'den ''seçimler 15 Şubat'a ertelensin'' önerisi

AA 19 Kasım 2021 Cuma 21:32 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 21:34

Mişri, Facebook hesabından yayımladığı görüntülü mesajında ülkedeki seçim tartışmalarını değerlendirdi.

Seçim sürecinin Anayasal bir temel, tüm siyasi partiler arasında uzlaşı, temiz bir seçmen kütüğü ve tarafsız, yetkin bir seçim merkezi gerektirdiğini belirten Mişri, gelinen noktada "çarpık" bir seçim sürecine girdiklerini dile getirdi.



Mişri, "Seçim yasalarının maddelerini, bazılarının aday gösterilmesine izin verecek şekilde değiştirmeyi veya uyarlamayı reddediyorum. Ne aday ne de seçmen olarak bu seçim sürecinin bir parçası olacağım." ifadelerini kullandı.



Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ayrıca seçimlerin 15 Şubat'a ertelenmesi için bir teklif sunacaklarını açıkladı.



- Tartışmalı seçim yasaları

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında ise her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.