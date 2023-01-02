Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yeniden diyalog başlatma kararı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Konsey üyesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Yüksek Konseyinin bugünkü oturumunda yapılan oylamada, TM ile iletişimin askıya alınması kararının iptal edildiğini ve yeniden diyalog başlatılmasının kabul edildiğini söyledi.

Konsey üyesi, yapılan oylamada, Libya Başkanlık Konseyinin TM Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'ye yönelik Gadamis kentinde bir araya gelme çağrısının ise kabul edilmediğini belirtti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, 7 Aralık'ta, Bingazi'de bir Anayasa Mahkemesi kurulmasına ilişkin kanun iptal edilene kadar TM Başkanı Salih'le iletişimi ve aralarındaki ortak komisyonların çalışmalarını askıya aldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Salih ve Mişri'nin 23 Aralık'ta yayımladığı ortak yazılı açıklamada, TM'nin Bingazi'de Anayasa Mahkemesi kurma kararından geri adım attığı duyurulmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi de 29 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Salih ve Mişri'yi ülkedeki siyasi krizi çözmek için 11 Ocak'ta ülkenin güneybatısındaki Gadamis kentinde bir araya gelmeye çağırmıştı.

- Seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve meclis seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak, seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.