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Dünya

Libya Dışişleri Bakanı Menguş'u açığa alındı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 01:42 - Güncelleme:
Libya Dışişleri Bakanı Menguş'u açığa alındı
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından açıklanan 368 no'lu kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Kararnamede Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılacağı kaydedildi.

- MENGUŞ İTALYA'DA İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

- LİBYA İSRAİL'İ TANIMIYOR

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak.

Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştüğünün duyurulmasının ardından, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesi, Zaviye ve Beni Velid kentlerinde protestolar düzenlenmiş, Beni Velid'te İsrail bayrağı yakılmıştı.

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