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Dünya

Libya Genelkurmay Başkanı: ''Tekrar savaşa izin vermeyeceğiz''

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Libya'daki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 03:55 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 03:56
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Haddad, Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) döneminde yakalanan istikrarın seçimlere gidilinceye kadar muhafaza edilmesi gerektiğini ve makam için savaş tercihine karşı olduğunu vurguladı.

Haddad, "Tekrar savaşa izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Libya ordusu olarak siyasi anlaşmazlık ve tartışmalardan uzak durduklarını ifade eden Haddad, "Eline silah alıp, değişikliğe katılan eden evlatlarımız, bugün savaşlar nedeniyle sokaklarda sadece ailelerine yük olmuş durumda" dedi.

Haddad, ülkede cüzi de olsa istikrar ortamı sağladığı için Dibeybe'ye teşekkür ederek, ülkenin tekrar savaşa sürüklenmesini istemediklerini vurguladı.

Haddad, "Buradan tüm Libyalılara sesleniyorum, ülkenin savaşa sürüklenmesini istemiyoruz. Savaş olmayacak. Ben ülkenin doğu, batı ve güneyini gezerek, halka bizi kandırmaya çalıştıklarını söylemeye hazırım." diye konuştu.

Birbirlerini karşılıklı olarak affetmeleri ve halka tazminat verilmesi gerektiğini ifade eden Haddad, "Giden gitti, kalan kaldı. Haydi, ülkemizi yeniden inşa edelim." değerlendirmesinde bulundu.

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