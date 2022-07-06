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Dünya

Libya Genelkurmay Başkanı, TSK Libya Görev Grubu Komutanı ve iki subayına madalya verdi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve 2 albaya eğitim madalyası takdim etti.

AA6 Temmuz 2022 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
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Libya Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığının 19 Haziran 2022 tarih ve 277 sayılı kararı gereğince Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda madalya töreni düzenlendi.

Açıklamada, "TSK Libya Görev Grubu Komutanlığınca, Libya Silahlı Kuvvetlerine sağlanan eğitim, danışmanlık hizmeti ve Libya Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2022 Tatbikatı'na hazırlık sürecine katkıları kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad tarafından, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'a Birinci Sınıf Eğitim Madalyası, Genelkurmay Başkanlığı İrtibat Subayı Piyade Albay Muharrem Eminoluk ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İrtibat Subayı Deniz Albay Cenk Taşlı'ya İkinci Sınıf Eğitim Madalyası verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 27 Kasım 2019'da mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

TSK, bu çerçevede Libya ordusuna yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

  • libya
  • Muhammed Haddad
  • Osman Aytaç

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