Libya hükümet güçlerinden Trablus'un güneydoğusundaki Hafter milislerine operasyon

AA 23 Nisan 2020 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 13:21

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mecai, başkentin güneydoğusundaki Hallatat Cephesi'ndeki Hafter milislerini hedef aldıklarını ve bu çatışmalarda milislere ait üç silahlı aracı etkisiz hale getirdiklerini belirtti.

Sözcü, bölgede farklı tipte silahlarla yoğun çatışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Misyonu'nun paylaştığı rakamlara göre, Hafter milislerinin son dönemde başkentin güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 28 kişi yaralanırken en az 5 sivil de hayatını kaybetti.