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Dünya

Libya hükümeti askeri birliklerinden Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu

Libya hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan ve stratejik önemde olan Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 07:37 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 07:38
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hava Kuvvetleri Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Hafter milisleri ve askeri mühimmat hedef alındı." İfadelerini kullandı.

Kununu, yaklaşık 3 saat önce yaptığı açıklamada, UMH askeri birliklerinin darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

UMH askeri birlikleri tarafından geçen 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında çoğunluğunu Hafter milislerinin kontrol ettiği üsse aralıklarla hava operasyonu düzenleniyor.

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