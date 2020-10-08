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Dünya

Libya hükümeti Berlin Konferansı kararlarına bağlı olduğunu açıkladı

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi toplantısının ardından, Berlin Konferansı'nda alınan kararlara bağlı kalındığı bildirildi.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 20:50 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 20:50
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Libya Hükümeti Başkanlık Konseyinin başkent Trablus'ta düzenlediği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Berlin Konferansı'nda alınan kararlara bağlı kalındığı vurgulandı.

Açıklamada, toplantıda ülkenin içinde bulunduğu siyasi, güvenlik ve askeri durumun görüşüldüğü, Libya'ya yönelik bölgesel ve uluslararası politikaların değerlendirildiği ifade edildi.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplumun katılımıyla 19 Ocak'ta, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansta ateşkes ve diyalog çağrısı yapılmıştı.

Berlin Konferansı'nın devamı niteliğinde 5 Ekim'de BM ve Almanya tarafından düzenlenen Libya Konferansı'nda ise ülkede gelinen süreç değerlendirilmişti.

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