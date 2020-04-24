İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9832
  • EURO
    7,5222
  • ALTIN
    387.039
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya hükümeti dünyaya ilan etti: AB'nin İrini Operasyonu'nu reddediyoruz
Dünya

Libya hükümeti dünyaya ilan etti: AB'nin İrini Operasyonu'nu reddediyoruz

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerine yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini isimli operasyonu reddettiklerini ilan etti.

AA24 Nisan 2020 Cuma 07:31 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 07:31
ABONE OL

Libya'daki Ahrar televizyon kanalının haberine göre, Serrac, BM Güvenlik Konseyi'ne bir mesaj gönderdi.

Ülkesinin, AB tarafından başlatılan İrini Operasyonu'nu reddettiğini belirten Serrac, söz konusu operasyonun, Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ettiğini dile getirdi.

Serrac, Libya'nın doğu sınırları ve hava yolu üzerinden Halife Hafter'e destek amacıyla silah ve teçhizat akışı sağlandığının, ellerindeki raporlara göre kesin olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi'nin silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta İrini adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takım futbolcularıyla görüştü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.