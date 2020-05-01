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Dünya

Libya hükümeti hava kuvvetleri, saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini vurdu

Libya hükümeti hava kuvvetleri, saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.

01 Mayıs 2020 Cuma 20:23 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 20:24
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Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırı hazırlığındaki milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, konuya dair Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Kununu, Libya hükümet güçlerinin başkent Trablus’un yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Nesme bölgesinde hava operasyonu düzenlediğini, Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurduğunu belirtti.

Kununu etkisiz hale getirilen milisler ve yaralılar hakkında bilgi paylaşmadı.

UMH hava kuvvetleri, bugün Hafter milislerine karşı 3 ayrı operasyon düzenlemişti.

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