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Dünya

Libya hükümeti üzerinde çalıştığı planı açıkladı

Libya hükümeti, yaklaşık 8 yıldır kapalı olan Avrupa Birliği (AB) hava sahasını 'uçaklarına hızlı açacak plan' üzerinde çalıştığını duyurdu.

AA2 Mart 2023 Perşembe 02:30 - Güncelleme:
Libya hükümeti üzerinde çalıştığı planı açıkladı
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinden yapılan açıklamada, ülkedeki hava yolu şirketlerinin AB hava sahasını kullanma yasağını kaldırma komitesinin ilk toplantısını İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi başkanlığında gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda AB hava sahasının Libyalı hava yolları firmalarına açmasını sağlayacak hızlı plan ve prosedürlerin ele alındığı aktarılan açıklamada, ilk etapta İtalya hava sahasının Libyalı havayolu şirketlerine açılmasının hedeflendiği ve daha sonra da AB'nin tüm hava sahası ile havalimanlarının Libya uçaklarına açılabileceğine işaret edildi.

AB Komisyonu, 11 Aralık 2014'ten beri AB'ye üye ülkelerin hava sahasını Libyalı hava yolları firmalara kapattı.

Libya'da yıllardan yönetime gelen hükümetler de AB hava sahasını uçaklarına açma girişimlerinde bulunuyor ancak söz konusu yasak güvenlik gerekçeleriyle her yıl yenilenmeye devam ediyor.

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