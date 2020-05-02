İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0114
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    383.512
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya hükümetine bağlı savaş uçakları Hafter'e ait yakıt tankerini vurdu
Dünya

Libya hükümetine bağlı savaş uçakları Hafter'e ait yakıt tankerini vurdu

Libya hükümetine bağlı savaş uçakları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait bir yakıt tankerini vurdu.

AA02 Mayıs 2020 Cumartesi 14:54 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 15:16
ABONE OL

Hükümete bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının başkent Trablus’un yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Nesme bölgesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kununu, Hafter milislerine ait bir yakıt tankerinin vurulduğu hava saldırısının, son 24 saat içinde aynı bölgede yapılan dördüncü operasyon olduğunu kaydetti.

Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonlar Odası, daha önce Libya’nın batı ve orta bölgelerini askeri harekat alanı olarak ilan etmiş, savaş araçları ve tankerlerin izinsiz geçişini yasakladığını duyurmuştu.

İstanbul Havalimanı yakınlarında bulunan rüzgar türbinleri sökülüyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.