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Dünya

Libya İçişleri Bakanı: Devlete karşı gelenlerin kurumlara sızmalarını engelleyeceğiz

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, devlete karşı gelenlerin kurumlara sızmalarına izin vermeyeceklerini belirtti.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 17:39 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:43
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Başağa, Misrata milletvekilleri Ferrac Abdulmalik ve Mebruk el-Hitabi ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Milletvekilleriyle durum değerlendirmesi yapan Başağa, "Ülkenin batısında tekrar ele geçirilen belde ve şehirlerde devlete karşı gelmiş isimlerin devlet kurumlarına sızmalarını engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sabrata şehri başta olmak üzere tekrar ele geçirilen her noktada devletin güvenliği ve istikrarını sağlamak için gereken bütün adımları kararlılıkla atacaklarını vurgulayan Başağa, "Devlete kasteden kanun kaçakları ve suçluları demir yumrukla cezalandıracağız." dedi.

UMH askeri birlikleri pazartesi günü ülkenin batısında düzenledikleri operasyonda, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in elinde bulunan Sabrata şehrinin yanı sıra 7 beldeyi tekrar ele geçirmişti.

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