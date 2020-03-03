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Dünya

Libya İçişleri Bakanı: Hafter'i yakında Trablus'tan çıkaracağız

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve ona bağlı grupları başkentten çıkarmak için kısa süre içinde savunma pozisyonundan çıkarak saldırıya geçeceklerini söyledi.

AA03 Mart 2020 Salı 14:09 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:20

Bingazi merkezli 218 TV’nin haberine göre, Reuters’e konuşan Başağa, "UMH yakında Hafter’i Trablus’tan çıkarmak için gereken adımları atacak. Geçen cuma ve cumartesi günleri Mitiga Havalimanı’na ve Trablus’a 60 roket düştü." ifadelerini kullandı.

"Silahlı güçlerimiz yakında savunma pozisyonundan çıkarak saldırıya geçecek." diyen Başağa, ateşkesin sürmesi konusunda umut kalmadığını kaydetti.

Başağa, ABD ve İngiltere'yi Hafter’e destek veren ülkelere baskı yapmaya çağırarak, Libya’da insani krizin büyüyebileceği uyarısında bulundu.

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