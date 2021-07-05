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Dünya

Libya ile Yunanistan arasında görüşme

Libya Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Muhammed Halil İsa, Yunanistan Dışişleri Diplomatik ve Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ile iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 06:57 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 06:57
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Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre İsa, Fragogiannis ile başkent Trablus'taki bakanlık binasında görüştü.

Görüşmede Libya ile Yunanistan arasında ekonomi, enerji ve karşılıklı ticaret alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra rehabilitasyon, vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve iş adamları için bir forum kurulması konuları ele alındı.

Libya'ya beraberinde diplomatlardan oluşan bir heyetle 4 Temmuz'da gelen Fragogiannis'in bugün Bingazi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de 6 Nisan'da ikili ilişkileri güçlendirme amacıyla Trablus'u ziyaret etmişti.

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