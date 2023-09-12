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Dünya

Libya Kızılayı felaket sebebiyle 20 bin ailenin yerinden olduğunu düşünüyor

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi.

AA12 Eylül 2023 Salı 14:22 - Güncelleme:
Libya Kızılayı felaket sebebiyle 20 bin ailenin yerinden olduğunu düşünüyor
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Trablus merkezli "February" televizyonunun sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Libya Kızılayı Sözcüsü Şükri, ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle Derne'deki durumun "trajik" olduğunu belirten ve yardım çağrısında bulunan Şükri, "Yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ediyoruz. Bu durum Derne, Beyda ve çevre bölgelerdeki insanlara yardım elinin uzatılmasını gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Şükri, Kızılay ekiplerinin kayıpları arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

- LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

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