İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8751
  • EURO
    6,5368
  • ALTIN
    293.246
  • BIST100
    120945
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya masasına çağrılmayan Yunanistan, kabahati Almanya’da buldu
Dünya

Libya masasına çağrılmayan Yunanistan, kabahati Almanya’da buldu

Yunanistan basını, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Berlin Konferansı’na neden davet edilmediğimizi anlamadık. sözleriyle ilgili olarak, süreci yürüten Almanya’nın 'kabahatli olduğunu' yazdı.

TM Dijital Haber Merkezi17.01.2020  11:57 - Güncelleme: 17.01.2020  11:57

Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun olarak Doğu Akdeniz bölgesinde Libya ile attığı adımların ardından harekete geçerek Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’le diplomasi yürütmeye çalışan Yunanistan, Berlin’de kurulacak masaya davet edilmedi.

Yunan basınından ProNews, Anadolu Ajansı’nın İngilizce olarak yayımlanan bir haberine atıf yaparak, “Türkler, Yunanistan’ın Libya konulu Berlin Konferansı’na davet edilmemesini kutluyor” başlığıyla bir haber yayımladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, “Yunanistan’ın bu sürece neden dahil edilmediğini anlamıyoruz.” açıklamasına atıfta bulunan ProNews’in konuyla ilgili haberinde şu satırlara yer verildi:

“Anadolu Ajansı, iktidarı döneminde ülkeyi Berlin Süreci’nden çıkaran ana muhalefetteki Aleksis Çipras’ın SYRIZA partisinin tepkilerine yer vererek suçu mevcut Yunan hükûmetine yöneltti.”

Hem Doğu Akdeniz’de hem de Libya sahasında yürüttüğü kirli iş birliklerinden umduğunu bulamayan Yunan hükûmetinde herhangi bir suç bulamayan Yunan basını, “asıl suçlunun Almanya” olduğunu yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Halife Hafter’le görüştükten sonra “provokatif bir şekilde Yunanistan’ı görünmez kıldığını” öne süren ProNews, “Yunanistan’ın meşru girişimleri ve çıkarlarına rağmen bu masada yer almamasındaki asıl kabahat Almanya’dadır.” satırlarını okuyucularıyla paylaştı.

19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan Berlin Konferansı’na, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler
Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Yeni Sultan Türk çıktı!
Yeni Sultan Türk çıktı!

Yeni Sultan Türk çıktı!

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi

ABD dergisinden çarpıcı makale: Tehlikeli ve dürüst olmayan biri
ABD dergisinden çarpıcı makale: Tehlikeli ve dürüst olmayan biri

ABD dergisinden çarpıcı makale: Tehlikeli ve dürüst olmayan biri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.