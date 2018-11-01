Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani'den Suudi Arabistan'a sert 'Kaşıkçı tepkisi'
Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine işaret ederek, 'Suudi yöneticilerin, masum insanlara, alimlere ve özgürlük isteyenlere karşı birçok ihlaller yaptığını' söyledi.
- AA
Gıryani, Libya'da yayın yapan "Et-Tenasuh" televizyonunda yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki yöneticilerin masum insanlara, alimlere ve özgürlük talep edenlere karşı pek çok ihlal gerçekleştirdiğini belirterek, "Suudi yöneticilerin işlediği son suç Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi olmuştur." dedi.
Suudi Arabistan'daki bazı alimleri yöneticilere "yalakalık" yapmakla suçlayan Gıryani, "Bunlar, para korkusuyla zulmü yüceltiyor. Yöneticilerin işledikleri suçları gerekçelendiriyor." diye konuştu.
Gıryani ayrıca Kaşıkçı cinayetine benzer olayların ülkesinde de yaşandığına işaret ederek, Libyalı bazı muhaliflerin yurt dışında öldürüldüğünü aktardı.
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