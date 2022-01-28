İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya: Nijerli 165 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Dünya

Libya: Nijerli 165 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Libya, Nijerli 165 düzensiz göçmenin gönüllü olarak ülkelerine geri gönderildiğini duyurdu.

AA28 Ocak 2022 Cuma 00:21 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 00:21
ABONE OL

Misrata Uluslararası Havalimanı Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı İdaresi Başkanı Hüseyin el-Emin et-Turki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerli göçmenlerin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün destek ve koordinasyonuyla ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Turki, 165 Nijerli göçmenin gönüllü olarak Misrata Uluslararası Havalimanı'ndan Nijer'deki Niamey Havalimanı'na gerçekleştirilen uçuşla sınır dışı edildiğini belirtti.

Libya'dan 3 Kasım 2021'de de 91 düzensiz göçmen ülkeleri Nijer'e gönderilmişti.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde önemli noktalardan biri haline geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.