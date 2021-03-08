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Dünya

Libya ordusu açıkladı! Hafter milisleri izin vermiyor

Libya ordusu, Hafter milislerinin, Temsilciler Meclisi milletvekillerinin geçeceği Sirte yolunu açmadığını duyurdu.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 07:47 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 07:47
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Libya ordusu, ülkenin güneyindeki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Temsilciler Meclisinin yeni kurulan hükümete güvenoyu vermek için düzenleyeceği oturuma katılacak milletvekillerinin Mısrata-Sirte sahil yolundan geçmesine izin vermediğini bildirdi.

Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin 27 bakandan oluşan yeni kabinesi için yapılacak güvenoyu oturumu öncesinde Hafter milislerinin, ateşkes anlaşmasının maddelerini uygulamayı ve Mısrata-Sirte sahil yolunu açmayı reddettiğini söyledi.

Dırah, milletvekillerinin geçişini kolaylaştırmaya ve yolu açmaya çalıştıklarını ancak Hafter milislerinin, kendilerine böyle bir emir gelmediği gerekçesiyle bunu kati bir şekilde reddettiğini dile getirdi.

Milletvekili Muhammed er-Raid, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'tan 40 milletvekilinin hava yoluyla Sirte'ye gittiğini söylemişti.

Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in de beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Sirte'ye geldiğini belirten Raid, 175 milletvekilinden 120'sinin oturuma katılımının beklendiğini dile getirmişti.

Bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerin 8 Mart'ta Sirte kentinde Akile Salih başkanlığında toplanması hedefleniyor.

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