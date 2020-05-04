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Dünya

Libya ordusu, darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu

Libya ordusu hava unsurları, Terhune kentindeki darbeci Hafter milislerine ikmal için gönderilen 7 yakıt tankerini vurdu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:20 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:20
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