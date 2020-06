Libya ordusu duyurdu: Rusya'ya ait 11 kargo uçağı iniş yaptı

27 Haziran 2020 Cumartesi 08:35 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 08:35

Libya’daki askeri varlığını kabul etmeyen ve meşrû Trablus hükümetini masada Hafter’le anlaşmaya zorlayan Rusya, bir yandan cepheyi telaşlı bir biçimde tahkim etme uğraşına girdi. Türkiye destekli meşrû Libya ordusu Sirte’ye yönelik harekât hazırlığını tamamlarken Moskova, tespit edilen en az 11 adet kargo uçağıyla kente Suriyeli paralı milis ve yeni hava savunma sistemleri taşıdı. Suriye’de muhaliflere karşı savaşmış İran destekli teröristlerden seçildiği sanılan milisler, Antonov ve İlyuşin tipi kargo uçaklarıyla Sirte’deki cephe hattına nakledildi. Rus ordusu ayrıca, darbeci Hafter’e BAE kanalıyla gönderdiği Pantsir hava savunma sistemlerinden (HSS) 15 tanesinin geçtiğimiz ay Türk SİHA’larınca imha edilmesinin ardından bu kez bölgeye ‘insansız hava araçlarını vurmak için güncellenmiş model’ denilen Pantsir-S1’lerden 6 adet daha sevk etti. Gayriresmi olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bağlı Wagner ve RSB şirketleri personeli de, Trablus güneyindeki Şerara petrol sahasına saldırdı.

HAREKAT AN MESELESİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, 6 Haziran’da Sirte ve Cufra’yı kurtarmak için Hafter milislerine karşı Zafer Yolları operasyonunu başlatan Libya ordusu, Rus kargo uçaklarının Sirte’deki el-Gırdabiyye Askeri Hava Üssü’ne en az 11 iniş yaptığını duyurdu. Ordu sözcülerinden general Abdulhadi Dırah, bu uçakların Suriyeli paralı savaşçı ve Rus yapımı 6 Pantsir HSS’nin yanı sıra silah ve mühimmat taşıdığını aktardı. Türkiye ise Sirte batısındaki meşrû güçleri hava saldırılarına karşı korumak için milli HSS Hisar-O’yu bölgede konuşlandırdı. Cephede göreve başlayan Hisar-O, diğer hava savunma topları, Korkut sistemleri ve sinyal karıştırıcılarla destekleniyor. Libya ordusunun Vişke ile Sirte doğusu arasında ‘uçuşa yasak bölge’ ilan ettiği iddiası ise Zafer Yolları’nın kaldığı yerden her an devam edebileceğine bir işaret olarak algılanıyor. Libya ordusuna yönelik en büyük tehdit ise Rusya’nın geçtiğimiz ay sonu Suriye’deki Hımeymim Üssü’nde boyayıp kimliksizleştirerek Sirte güneyindeki Cufra Üssü’ne gönderdiği en az 15 adet Mig-29 ve Su-24 savaş uçakları. Yeniden başlaması an meselesi olan operasyonlar sırasında ‘kimliksiz’ uçakların saldırı girişiminde bulunması halinde devreye TSK hava savunma sistemlerinin girmesi bekleniyor.

WAGNER’DEN ŞERARA BASKINI



Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), Rus paralı askerlerinin Trablus güneyindeki Şerara petrol sahasını işgal ettiklerini duyurdu. Libya’nın toplam petrol üretiminin 3’te 1’ini karşılayan tesislerin bulunduğu bölge Rusların varlığı nedeniyle üretim yapamıyor. Şerara bölgesine Rusların bir grup yabancı milisle birlikte 25 Haziran akşamı girdiklerini bildiren NOC Başkanı Mustafa Sanalla, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Libya’nın petrolü Libya halkı içindir ve yabancı ülkelerin petrol üretiminin yeniden başlamasını engelleme girişimlerini tamamen reddediyorum. Pek çok ülkenin küresel pazarlarda Libya petrolünün bulunmamasından yararlanması dikkat çekicidir. Libya petrol sahalarında hedefi petrol üretimini önlemek olan Rus ve diğer yabancı paralı askerlere ihtiyacımız yok. Tüm Libya halkının yararına petrol üretiminin yeniden başlamasını kolaylaştıracak vatansever, profesyonel ve bağımsız güvenlik güçlerine ihtiyacımız var. Yabancı paralı askerlere, burada petrol çıkarmamamız için büyük miktarda paralar ödenmeye devam ediyor. Libya halkı ise petrol gelirinin yokluğundan ötürü acı çekiyor.