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Dünya

Libya ordusu Hafter milislerinin terk ettiği Beni Velid kentine girdi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin terk ettiği Beni Velid kentine girdi.

AA05 Haziran 2020 Cuma 23:04 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 23:04
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Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un 180 kilometre güneydoğusundaki Beni Velid kentine giren ordu birliklerinin halk tarafından karşılandığını belirtti.

Beni Velid Havaalanı'nın da ordu kontrolüne geçtiğini aktaran Kununu, havaalanında milislere ait çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizatın ele geçirildiği bilgisini verdi.

Başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinin bugün ordu kontrolüne girmesinin ardından buradaki Hafter milislerinin Beni Velid'e doğru kaçtığını belirten Kununu, milislere yönelik devam eden operasyonlar kapsamında bu kentin de ele geçirildiğini kaydetti.

Beni Velid Belediye Başkanı Salim Nevir, bugün AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin şehri terk ettiğini söylemişti.

Trablus'un tüm idari sınırlarında hakimiyet kuran Libya ordusu karşısında son günlerde aldıkları yenilgiler nedeniyle Terhune'nin ardından Beni Velid'den de ayrılan Hafter milislerinin, ülkenin orta kesimlerindeki Cufra yönüne çekildiği belirtiliyor.

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