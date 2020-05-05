İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0514
  • EURO
    7,7008
  • ALTIN
    386.174
  • BIST100
    98842.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine ait askeri araçlara operasyon
Dünya

Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine ait askeri araçlara operasyon

Libya Ordusu hava unsurları başkent Trablus'un güneyindeki Gariyat bölgesinde darbeci lider Halife Hafter milislerine ait 2 araca hava operasyonu düzenledi.

AA05 Mayıs 2020 Salı 02:42 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 02:42
ABONE OL

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ordusu hava unsurları saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan askeri araç ve bir ikmal kamyonunu vurdu.

Hava operasyonunun başkent Trablus’un yaklaşık 270 kilometre güneyinde bulunan Gariyat bölgesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Kununu, ölü ve yaralılar hakkında bilgi vermedi.

-HAFTER MİLİSLERİ BAŞKENTİN GÜNEYİNE ROKET ATTI

Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyindeki sivil yaşam alanlarına roketli saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Trablus merkezli Fabruary televizyon kanalı, Hafter milislerinin gece yarısından sonra başkentin El-Hadba bölgesine Grad roketleri ile saldırı düzenlediği duyurdu.

89 yaşında koronavirüsü yendi: Çok iyiyim. Bomba gibiyim

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.