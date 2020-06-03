DHA/AA 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:14 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:23

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin bulunduğu Mitiga Uluslararası Havaalanı’nı (Trablus Havaalanı) kurtarmak için operasyon başlatıldığını açıkladı.

BAŞKENTİN GÜNEYİNDE ASKERİ ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan UMH’ye bağlı birlikler, Trablus’un güneyinde ilerleyişi devam ediyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre UMH ordusu Hafter’e bağlı milislere ait çok sayıda askeri aracı ele geçirdi.

HAFTER MİLİSLERİ SAVAŞ MEYDANLARINDA 48 CESET BIRAKTI



Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Hafter milislerinin savaş meydanlarından kaçarken geride 48 ceset bıraktığını açıklamış ancak detaylı bilgi vermemişti.

LİBYA ORDUSU BAŞKENT TRABLUS’UN GÜNEYİNDE 2 TANK ELE GEÇİRDİ



Libya'da başkent Trablus’un güneyine doğru ilerlemeyi sürdüren ordu güçleri, Halife Hafter milislerine ait 2 tank ele geçirdi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus’un güneyinde süren operasyonlarda 2 tank ve 106 top bataryasının ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin silahlarını bırakarak kaçtığı kaydedildi.