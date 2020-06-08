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Dünya

Libya ordusu: Sirte'nin kurtarılması an meselesi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki sahil kenti Sirte'nin kurtarılmasının 'an meselesi' olduğunu duyurdu.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 22:51 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 22:56
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Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sirte'ye çok yakın mesafedeyiz. Şehrin kurtarılması an meselesidir." ifadelerini kullandı.

Beytülmal, sivillere çatışma alanlarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları Harekatı'nı" başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, kentin batısındaki Vişke beldesini milislerden kurtarmıştı.

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