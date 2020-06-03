İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7689
  • EURO
    7,5823
  • ALTIN
    371.463
  • BIST100
    108820
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya ordusu Terhune kentine üç noktadan operasyon başlattı
Dünya

Libya ordusu Terhune kentine üç noktadan operasyon başlattı

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneydoğusunda bulunan Terhune kentine üç noktadan operasyon başlattı.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 15:28
ABONE OL

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yönelik operasyonların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Ordu birliklerinin bir saat önce, Libya'nın batısında Hafter milislerinin işgalindeki son kent olan Terhune'yi ele geçirmek için üç ayrı yönden operasyon başlattığını aktaran Mecai, Karabulli kasabasının bulunduğu bölgede çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Libya ordusu, bugün başkent Trablus’un güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanını Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlattığını duyurmuştu.

Libya'da kritik gelişme: Operasyon başlatıldı

- NE OLMUŞTU?

Libya hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometre karelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuş, ardından 18 Nisan'da Terhune'ye operasyon başlatmıştı.

Terhune kırsalında belli bir noktalaya kadar ilerledikten sonra geri çekilen Libya ordusu, 18 Mayıs'ta Trablus'un güneybatısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde tamamen kontrolü sağlamıştı.

Ordu birlikleri, 22-24 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye doğru ilerlemeyişini sürdürmüştü.

Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.