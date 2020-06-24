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Dünya

Libya ordusu, Trablus'ta Hafter'den kurtarılan bir bölgede 3 ceset bulunduğunu açıkladı

Libya ordusu, başkent Trablus'ta daha önce ülkedeki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki bir bölgede, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 07:33 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 07:36
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Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde kimliği belirsiz 3 kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin bulunduğu bölgenin, daha önce Hafter milisleri ile onların saflarında savaşan Wagner paralı askerlerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

Libya ordusu 20 Haziran'da, Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus ve Terhune kentindeki toplu mezarlar ve hastanelerde 5 Haziran'dan bu yana toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune vilayetinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

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