Libya ordusu, Trablus'un güneyinde Hafter milislerini hedef aldı

AA 10 Mayıs 2020 Pazar 07:31 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 07:32

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusu güçlerinin Trablus'un güneyindeki Salahaddin cephesinde konuşlanan Hafter milislerine düzenlediği saldırının ardından çatışmaların yeniden başladığını söyledi.



Hafter milislerinin gün içinde Trablus'un sivil yerleşim bölgelerine roket attığı noktaları hedef aldıklarını belirten Mecai, kentin güneyindeki Yermuk kampında milislere ait 2 Grad füze bataryası yüklü aracın imha edildiğini bildirdi.



Öte yandan, görgü tanıkları, başkentin güneyindeki Ebu Selim ve Hadba gibi cephelerde de yoğun çatışmalar yaşandığını, atılan mühimmatların ışık izlerinin görüldüğünü ve Trablus'ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.



Hafter'e bağlı milislerin, cumartesi günü Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetmişti.



Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.



Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınayarak, saldırıları Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.