20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:39 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:39

Libya Ordusu, Hafter işgali altındaki Sirte şehrinin batısına çok sayıda askeri araçtan oluşan sevkiyat yaptı. Ebu Gureyn beldesine ulaşan konvoy stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra’nın kurtarılması için başlatılan “Zafer Yolları” Harekatı’nda görev alacak.

Libya Ordusu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sevkiyat kapsamında çok sayıda askeri araç, Sirte’nin batısındaki Ebu Gureyn beldesine ulaştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Sevkiyatın, Libya’nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra’nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılması için başlatılan “Zafer Yolları” harekatı kapsamında yapıldığı kaydedildi. Libya Ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019’da saldırı başlatan darbeci Hafter’e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti. Hükümete bağlı güçler, haziran başında Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısında nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomi ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı. Son haftalarda, stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra’nın batısında mevzilenen Libya Ordusu, buraları Hafter milislerinden almak için kararlılık mesajları veriyor.

HAFTER MİLİSLERİ BİRBİRİNE DÜŞTÜ



Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Hafter’e bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi’ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurdu. NOC açıklamasında, doğudaki Brega bölgesinde son 48 saat içinde Hafter’e bağlı Es-Saika (Yıldırım) ismi verilen silahlı bir grup ile petrol tesisleri muhafızları arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Çatışmaların petrol tanklarının birkaç yüz metre uzağında yaşandığı kaydedildi. Petrol tesislerinden Rus güvenlik şirketi Wagner ile Suriyeli paralı savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milislerinin çıkarılmasının önemine işaret eden NOC, petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel, bağımsız ve disiplinli bir güvenlik gücünün şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.