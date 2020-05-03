AA 03 Mayıs 2020 Pazar 07:53 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 07:54

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava kuvvetleri, başkentin batısındaki Hafter milislerinin kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'ne düzenlediği hava harekatında silah depolarını hedef aldı. Hava saldırısı nedeniyle üste patlamaların devam ettiği bildirildi.

Vatiyye Üssü'ndeki sığınağın da hedef alındığı belirtilen harekatta, silahlı araçların etkisiz hale getirildiği ve iki milisin öldürüldüğü, beşinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Libya Ordusu'nun başkentin güneyindeki Hallatat mevkisinde Hafter milislerini ağır top atışıyla vurduğu paylaşıldı.

