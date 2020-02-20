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Dünya

Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) oluşturan Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi.

AA20 Şubat 2020 Perşembe22:32 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 22:32

Başkent Trablus'taki bir otelde gerçekleştirilen geçici Genel Kurul'da yapılan oylamada, Hammude Ahmed es-Seyyale oy çokluğuyla Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı oldu.

Parlamento tüzüğü gereği 1 yıl görev yapacak olan Seyyale'nin birinci yardımcılığına Celal el-Şuvehdi, ikinci yardımcılığına ise Muhammed Adem Linu getirildi.

Trablus'taki Libya Parlamentosu aslında toplam 200 milletvekilinden oluşuyor. Ancak devam eden yönetim krizi sebebiyle ülkede Trablus ve Tobruk merkezli olmak üzere iki parlamento bulunuyor. Halihazırda Tobruk'taki parlamentoda 40, Trablus'taki parlamentoda ise 50 milletvekili yer alıyor, geri kalan vekiller ise iki taraftaki toplantılara da katılmıyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi'nin (TM) başkanlığını Akile Salih yapıyor. 

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