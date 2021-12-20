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Dünya

Libya Petrol Tesisleri Muhafızları bir petrol sahasını kapattı

Libya Savunma Bakanlığına bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları, maaş ve diğer bazı talepleri yerine getirilene kadar Cezayir sınırı yakınında yer alan Vefa Petrol Sahası'nı kapattıklarını duyurdu.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 17:28 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:28
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Petrol Tesisleri Muhafızları Kurumu Basın Ofisi Müdürü Ala el-Edhem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maaşların iyileştirilmesi, askeri rütbelerde düzenlemeler yapılması ve Zintan'dan başkent Trablus'un güneybatısındaki Hamade bölgesine uzanan bir yol yapımı gibi birtakım taleplerinin yerine getirilmesini istediklerini aktardı.

Edhem, muhafızların söz konusu taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Vefa Petrol Sahası'nı kapattıklarını ifade etti.

Cezayir sınırı yakınında yer alan günlük yaklaşık 40 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip Vefa Petrol Sahası, Libya'nın en büyük petrol ve gaz üretim sahalarından biri olarak biliniyor.

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