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Dünya

'Libya Sağlık Bakanı gözaltına alındı' iddiası

Libya Sağlık Bakanı Ali ez-Zinati'nin, başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda gözaltına alındığı iddia edildi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 10:18 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:23
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İddiaya Libya merkezli "Libya Review" haber sitesi yer verdi. Haberde, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Sağlık Bakanı Zinati'nin Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) kontrolündeki Mitiga Havaalanı'nda gözaltına alındığı aktarıldı. Libya Başsavcılığının Zinati hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyduğuna ilişkin belgeler de yerel medyada yayımlandı. Gözaltıyla ilgili yetkili makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Zinati, "ülkedeki hastanelere oksijen tüplerinin alımı ve kurulumunda yolsuzluk yapmakla" suçlanıyor.

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