AA 12 Haziran 2020 Cuma 15:24 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 15:31

Son dönemde Libya ordusu, başkent Trablus'un il idari sınırlarının tamamını, stratejik Terhune vilayetini, ülkenin batısındaki temel yerleşim ve ulaşım arterlerini Hafter milislerinden arındırdı.

Libya hükümeti, Sirte vilayeti ve Cufra Askeri Hava Üssü ile bu alanın çevresindeki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için 6 Haziran Cumartesi günü ordunun "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurdu.

Libya ordusunun, ilk aşamadaki öncelikli hedefi olarak açıkladığı doğudaki Sirte vilayeti, Trablus'a 450, Misrata'ya ise 250 kilometre mesafede yer alıyor. Bu nedenle Misrata, Sirte operasyonu için de kritik önem arz ediyor.

Sahil ve ticaret kenti olarak tanınan Misrata, ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kendisine yönelik ayaklanmayı cezalandırmak için hedef aldığı bir kent. Şehirde Kaddafi'nin yol açtığı yıkımın izlerini görmek hala mümkün. Kaddafi'den sonra Hafter de başkente yönelik saldırıları sırasında Misrata'daki farklı noktaları savaş uçaklarıyla hedef almıştı.



- "Türkiye'deki gibi seçime dayalı demokratik bir yönetim arzuluyoruz"

AA ekibi, Hafter milislerinin başkente yönelik 14 ay önce başlattığı saldırıya karşı direnişte önemli bir rol üstlenen Misrata'da sokağın nabzını tuttu.

Emekli Öğretmen Yusuf el-Kebir (63), son dönemde Libya'da sahada elde edilen kazanımların Türkiye'nin yardımlarıyla sağlandığını ve bu yardımın iki ülke arasındaki din kardeşliğinden kaynaklandığını söyledi.

Hafter'in bugüne kadar hep güç zoruyla iktidarı ele geçirmeye çalıştığına işaret eden Kebir, "Libya halkının demokrasiye, iktidarın barışçıl yollardan el değiştirmesine ve seçimlere hasret olduğunu, silah ve zor kullanarak iktidara gelenlerin karşısında yer aldığını" vurguladı.

Kebir, "Türkiye'deki gibi seçime dayalı demokratik bir yönetim arzuluyoruz. Ülkeyi kimin yöneteceğine silahların değil sandığın karar vereceği bir düzenin özlemini duyuyoruz." dedi.

Hafter cephesinin son dönemde yaptığı siyasi çözüm çağrılarına ilişkin ise Kebir, "Bizler bugüne kadar kaç kere çözüm yolu müzakere olsun diye ısrar ettik. Bizler 'ülkenin doğusu batısı hep kardeşiz, tek kandanız, neden bu yıkım' dedik ama duyulmadı. Şimdi (Hafter) üst üste yenildikten sonra Abdulfettah Sisi, 'siyasi çözüm' diyor, artık bu fayda etmez. Libya'yı uçtan uca kurtarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Libya'nın artık geleceğine odaklanması, anayasal kurumlarını güçlendirmesi ve uluslararası alanda kendisine bir yer edinmesi gerektiğini söyleyen Kebir, "Fransa, Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bizimle savaşan ülkeler değil bize dostluk eden ülkelerle iş birliği yapmak istiyoruz. Şimdi bizim önceliğimiz ülkemizi yeniden inşa etmek. Eğer bunu şirketler gelip yapacaksa Türk şirketlerinden başkasını istemiyoruz." diye konuştu.

Kebir, Türk halkı ve iş dünyasına seslenerek, "Türk halkı ve ticaret erbabı şunu bilsin ki Libya'ya artık istikrar geliyor. Buraya gelsinler yatırım yapsınlar kardeşçe yaşayalım, bizler Müslüman halklarız. Sevgi ve barış içinde yaşayalım." şeklinde konuştu.

Libya'ya desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kebir, Ankara'nın son dönemde Libya'da çok büyük kredisinin biriktiğini ve Türkiye'nin daha da iyi yerlere ulaşmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

- "Ateşkes çağrısının anlamı yok"

Libyalı memur Hasan Mahmud (48), Libya ordusunun son dönemde kaydettiği başarıların halkta büyük sevinç yarattığını söyledi.

Hafter cephesinden yükselen siyasi çözüm ve ateşkes çağrılarına ilişkin ise Mahmud, şöyle konuştu:

"Libya halkının artık bu girişimi hoş karşılaması mümkün değil. Çünkü bu, Libya ordusunun elde ettiği başarıların ardından geldi. Bu ateşkes çağrısı, daha önce yapılsaydı durum başkaydı. Ancak ordunun elde ettiği böyle bir başarı sonrası gelen ateşkes çağrısının anlamı yok."

Halkı gelecekte daha güzel günlerin beklediğine dair ümitli olduğunu ifade eden Mahmud, bu başarılarından ve devrimi korumalarından dolayı Libya halkını tebrik ederken, Türk halkına da bu zor zamanda yanlarında yer aldıkları için için teşekkürlerini iletti.

Libya ordusunun son dönemde Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir girişimi duyurmuştu.

Libya hükümeti, Hafter cephesinden gelen bu siyasi çözüm çağrısını reddettiklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin Sirte vilayeti ve Cufra Askeri Hava Üssü'nü milislerden kurtarmak olduğunu duyurmuştu.