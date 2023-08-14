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Dünya

Libya tarihinde bir ilk! Yerli şirketler petrol alanında yatırım yapacak

Libya, ülke tarihinde ilk defa yerli özel şirketlere petrol üretimi alanında yatırım yapma fırsatı tanıdı.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 00:55 - Güncelleme:
Libya tarihinde bir ilk! Yerli şirketler petrol alanında yatırım yapacak
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Konuya ilişkin açıklama Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapıldı.

Açıklamada, NOC Yönetim Kurulunun, "petrol üretimini artıma ve küçük petrol sahalarını geliştirme" stratejisi kapsamında Libyalı özel şirketleri, bu sahalarda yatırım yapmaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, yatırım tekliflerinin alınması için ihale açılacağı ve tekliflerin teknik olarak değerlendirilmesinden sonra onay alınmak üzere NOC'a sevk edileceği kaydedildi.

Libyalı ekonomist Ali ez-Zilitni, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke tarihinde ilk defa yerli özel şirketlere petrol üretimine ortak olmaları için fırsat tanındığını söyledi.

Zilitni, daha önceden yerli özel şirketlerin sadece sondaj, iaşe, ulaşım ve diğer lojistik alanlara dahil olduğunu ancak bu kararla petrol üretimine de katılabileceklerini ve bunun Libya petrol sektörü için büyük bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Zilitni, yerli özel şirketlerin petrol ve gaz üretimine dahil olmasıyla bu alanın uluslararası enerji devlerinin tekelinden çıkacağını dile getirdi.

Libya, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini kısma kararından muaf tutulmuştu.

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