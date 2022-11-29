Libya Temsilciler Meclisinden BM'ye çağrı

TM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TM başkanı Salih, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Görüşmeden sonra basın toplantısı düzenleyen Salih, TM'nin, Devlet Yüksek Konseyi ve TM tarafından oluşturulmasından sonra Kahire'de birkaç kez toplanan ve görevlerinin büyük bir bölümünü yerine getirmeyi başaran Anayasal Süreç Komisyonu'na anayasal temeli oluşturma yetkisi verdiğini söyledi.

Eski BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın görevlerinin sona ermesi ve yeni temsilcinin atanmasının gecikmesinin, BM himayesinde olması gereken bu komitenin başarısız olmasına yol açtığını savunan Salih, komitenin, anayasal temeli onayladıktan hemen sonra, seçimlerin buna uygun olarak yapılması için Yüksek Seçim Komisyonuna göndermesini önerdi.

Salih, Batili'den, seçimlerin anayasal temelini belirlemek için Anayasal Süreç Komisyonu'nu bir an önce toplanmaya davet etmesini istedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve Batili ile de görüşeceğini belirten Salih, görüşmenin zamanına ilişkin bilgi vermedi.

Salih'in Kahire'ye ne zaman geldiği ve ziyaretinin kaç gün süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Konsey üyeleri, 26 Eylül'den bu yana, Devlet Yüksek Konseyi ve TM tarafından oluşturulan Anayasal Süreç Komisyonu'nun görüşmelerinde ele alınan anayasal temel maddelerinin oylanması için çalışıyor.

- Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.