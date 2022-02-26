Libya, Ukrayna'daki vatandaşlarını karayoluyla tahliye etti

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 13:48

Libya merkezli El-Marsad gazetesinin haberinde, Libyalılardan oluşan bir grup vatandaşın Libya'nın Kiev Büyükelçiliği'nde toplandığı kaydedildi. Büyükelçilikte toplanan vatandaşların kara yoluyla Slovakya'ya götürüldüğü kaydedilen haberde, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar sırasında kuşattığı bazı bölgelerdeki Libyalıların ise çatışmalar nedeniyle mahsur kaldığına yer verildi. Libya Dışişleri Bakanlığı 22 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı düzenlediği her türlü askeri operasyondan vazgeçmeye çağırmıştı. Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ise 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını şiddetle kınıyor, sükunet ve geri çekilme çağrısında bulunuyoruz.'" ifadelerini kullanmıştı.