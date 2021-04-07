Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Körfez turuna Kuveyt'ten başladı

AA 07 Nisan 2021 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 13:33

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Başbakanı Sabah, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi başkent Kuveyt'in güneyindeki Beyan Sarayı'nda kabul etti.



Salı akşamı resmi bir ziyaret kapsamında Kuveyt'e ulaşan Dibeybe'nin ülkede ne kadar kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.



Libya basını, Dibeybe'nin, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah başta olmak üzere bir dizi yetkiliyle görüşmesinin beklendiğini yazdı.



Basında ayrıca Libya Başbakanı Dibeybe'nin Sözcüsü Muhammed Hammude'nin "Dibeybe'nin Kuveyt ziyareti, Libya dosyasıyla ilgili Körfez ülkelerinin tutumunu birleştirme, Libya'nın Körfez ülkeleriyle arasındaki ilişkileri güçlendirme çabasının bir parçası olarak, Körfez turu kapsamında geldi." ifadelerine yer verildi.



Öte yandan Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonun da Dibeybe'nin Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceği belirtildi.

